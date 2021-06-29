Штамм «лямбда» назвали более заразным и устойчивым к антителам

«Лямбда»-штамм коронавируса более заразен и устойчив к нейтрализующим антителам, чем предыдущие мутации. Он может в скором времени вытеснить все остальные.

Мутация, которую впервые обнаружили в Южной Америке в конце прошлого года, является отражением процесса изменения вируса. Как сообщил доктор медицинских наук в эфире «Радио 1», так коронавирус подстраивается под внешние условия.

Штамм «лямбда», по словам эксперта, более приспособлен, устойчив и заразен. Новая мутация имеет преимущество в размножении, поэтому она способна быстрее распространяться по миру, а также вытеснить все предыдущие штаммы.

По мнению врача, высокую опасность заражения «лямбда»-штаммом имеют люди, которые не переболели ранее ковидом и не вакцинировались.

Основными симптомами заражения мутацией из Южной Америки, как при заражении другими штаммами коронавируса, у больных являются высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса. При этом ученые пока не знают, опаснее ли штамм «лямбда» предыдущих мутаций.