Лямбда-штамм коронавируса обнаружили в Великобритании

В Великобритании зафиксировали случаи заражения южноамериканским штаммом коронавируса, который получил название «лямбда». Изначальное его выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце прошлого года.

По предположению ученых, этот вид коронавируса содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. Об этом сообщила газета Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии.

Основными симптомами, как при заражении другими штаммами коронавируса, у больных являются высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса. При этом ученые пока не знают, насколько тяжелее протекает болезнь после заражения лямбда-мутацией и насколько эффективны вакцины против нее.

Всемирная организация здравоохранения больше всего обеспокоена четырьмя штаммами коронавируса, которые отмечаются высокой патогенностью и тяжелым течением болезни: штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Штамм из Индии продолжает мутировать.