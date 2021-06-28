Заразный и таинственный. Что известно о новом «лямбда»-штамме коронавируса

В Латинской Америке распространяется новый штамм коронавируса — «лямбда». Учитывая имеющиеся в нем мутации, предполагается, что вариант может быть более заразным и устойчивым к нейтрализующим антителам. До России он пока не добрался.

Первый образец штамма «лямбда» обнаружили в декабре 2020 года в Перу. С тех пор он успел распространиться в 29 разных странах, особенно — в Южной Америке. На предыдущей неделе штамм обнаружили в Великобритании. Им заразились шесть человек. Все шестеро привезли штамм из-за границы.

В Перу на «лямбда»-штамм приходится 81% зараженных коронавирусом. В Чили новый штамм, похоже, обогнал «альфа». В Аргентине число случаев этого варианта растет с февраля. Его также обнаружили в некоторых европейских странах, включая Германию, Францию и Испанию. До России этот штамм пока еще не добрался.

Из 1845 образцов «лямбда»-штамма, представленных в глобальной базе данных, более половины взяты из Чили, Перу или США.

Что известно о штамме?

Данный вариант все еще изучается и пока сложно сказать, представляет ли он из себя угрозу. ВОЗ объявила штамм вызывающим интерес и назвала его «лямбда». Предполагается, что данный вариант может быть более трансмиссивным — то есть заразным - и устойчивым к антителам.

Например, в штамме имеется мутация F490S. В других вариантах эта мутация отвечала за снижение восприимчивости к нейтрализующим антителам.

При этом в Великобритании министерство здравоохранения поместило штамм в категорию «исследуемый вариант», а не «вызывающий беспокойство». В последнюю категорию занесен индийский штамм коронавируса.

Причина, по которой страны не спешат объявлять новую мутацию опасной, связана с недостатком исследований и доказательств. Минздрав Великобритании объявил, что пока нет никаких признаков того, что этот вариант вызывает более тяжелое заболевание или более устойчив к вакцинам. Об этом сообщает The National.

То же сказал и вирусолог ВОЗ Хайро Мендес-Рико в разговоре с Deutsche Welle.

«Пока мы не видим никаких признаков того, что „лямбда"-штамм более агрессивен. Не исключено, что он может демонстрировать более высокий уровень заражения, но у нас пока нет достаточно надежных данных, чтобы сравнивать его с "гаммой" или "дельтой"», — отметил он.

Мендес-Рико подчеркнул, что пока ничего не указывает на то, что этот вариант более опасен и приводит к увеличению смертности. Даже если он действительно легче передается, это еще не значит, что он нанесет больше вреда человеку, чем предыдущие штаммы.

А вирусолог Пабло Цукаяма и его команда из Университета Каэтано Эредиа в Лиме уверены, что данный вариант легче передается от человека к человеку. Они следили за эволюцией «лямбда»-штамма в Перу на протяжении нескольких месяцев. Оказалось, что он распространяется быстрее, чем варианты, которые ВОЗ считает гораздо более опасными, и даже преобладает над «гамма»-штаммом, который широко распространился в соседней Бразилии.

«В декабре у нас было 200 случаев заражения штаммом „лямбда“. К концу марта этот вариант составил половину всех заражений в Лиме. Теперь, три месяца спустя, мы наблюдаем его у более 80% зараженных. „Лямбда“ стал доминирующим вариантом в Перу за очень короткий период времени», — подчеркнул Цукаяма.

Основными симптомами, как при заражении другими штаммами коронавируса, у больных являются высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса.