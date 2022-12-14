Здоровье 14 декабря 2022, 18:37 Схему тестирования на коронавирус предложили использовать для выявления гриппа Глава Роспотребнадзора Попова предложила тестировать россиян на грипп и ОРВИ РИА «Новости»

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила тестировать жителей страны на грипп и ОРВИ схемой, которая используется при выявлении коронавирусной инфекции. Такую идею она озвучила 14 декабря на совещании с главой государства Владимиром Путиным и правительством, сообщил ТАСС.

«Оперштабом под руководством [вице-премьера России] Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение о том, чтобы использовать схему, которая была принята для ковида, для тестирования на ковид, для тестирования на грипп», — сказала Попова.

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По ее словам, все возможности для реализации этой инициативы в стране есть. Оснащение лабораторным оборудованием достаточно хорошее, а российских тестов достаточно. Такая мера, добавила Попова, поможет снизить риск заболевания среди россиян.

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На совещании Путин призвал продолжить вакцинацию от гриппа в России. Глава государства 13 декабря сам сделал прививку от гриппа по рекомендации Поповой. Глава Роспотребнадзора также рассказала, что в стране преобладает вирус свиного гриппа. Его выявили еще в 2009 году, но ситуация с ним регулируемая.