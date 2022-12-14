Важное 14 декабря 2022, 16:10 «Всем советую». Путин вакцинировался от гриппа Президент Путин заявил, что сделал прививку от гриппа Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин рассказал, что вакцинировался от гриппа. Он добавил, что поставил прививку 13 декабря, сообщил ТАСС.

Во время совещания с членами правительства глава государства обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Он напомнил, что несколько дней назад интересовался у нее, стоит ли делать прививку от гриппа, и она ответила положительно.

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«Вот, докладываю, вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра как обычно, в обычном режиме, все нормально, без всяких вопросов», — подчеркнул Путин.

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Сейчас в стране распространяется преимущественно свиной грипп, который выявили в 2009 году, рассказала Анна Попова. Глава Роспотребнадзора добавила, что специалисты полностью контролируют ситуацию, а лекарства хорошо действуют на вирус. По ее словам, болеют по большей части те, кто не прививался от гриппа.