14 декабря 2022, 16:10
«Всем советую». Путин вакцинировался от гриппа
Президент Путин заявил, что сделал прививку от гриппа
Президент Владимир Путин рассказал, что вакцинировался от гриппа. Он добавил, что поставил прививку 13 декабря, сообщил ТАСС.
Во время совещания с членами правительства глава государства обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Он напомнил, что несколько дней назад интересовался у нее, стоит ли делать прививку от гриппа, и она ответила положительно.
Реклама
«Вот, докладываю, вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра как обычно, в обычном режиме, все нормально, без всяких вопросов», — подчеркнул Путин.До этого он обратил внимание, что в России растет число заболеваемости ОРВИ и гриппом. По словам президента, этот показатель увеличивается на 30-35% в неделю.
Реклама
Сейчас в стране распространяется преимущественно свиной грипп, который выявили в 2009 году, рассказала Анна Попова. Глава Роспотребнадзора добавила, что специалисты полностью контролируют ситуацию, а лекарства хорошо действуют на вирус. По ее словам, болеют по большей части те, кто не прививался от гриппа.
Грипп
Вакцинация
Владимир Путин
Реклама
Реклама