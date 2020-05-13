Самый маленький прирост по СОVID-19 зафиксировали в Москве за 12 дней

В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось впервые за долгое время. Показатель по подтвержденным коронавирусным больным на 13 мая стал минимальным за последние 12 дней.

Столичные медики выявили 4703 больных COVID-19 за минувшие сутки, уточнил оперштаб Москвы. С начала месяца цифры колебались в пределах пяти-шести тысяч новых инфицированных в день.

Показатели 7 мая, когда в Москве подтвердили 6703 случая заболевания, стали рекордными. В конце апреля в сутки фиксировали около 2,7-2,8 тысячи новых больных с COVID-19 в городе. В мае объемы тестирования выросли, и со второго числа ежесуточные значения стабильно превышали пять тысяч.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Сейчас в Москве 126 004 выявленных коронавирусных больных. В большинстве подтвержденных случаев — в 80% — возраст подхвативших COVID-19 не превышал 65 лет.

За сутки выздоровели 1864 пациента, теперь их 21 506. Летальных исходов с начала эпидемии 1232 (+53). До 31 мая включительно все жители столицы обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Всего в России, по последним данным, 242 271 подтвержденный случай COVID-19. Прирост за последние сутки составил 10 028.