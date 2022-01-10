Рост заболеваемости ковидом после праздников допустили в Роспотребнадзоре

После завершения новогодних праздников в России может произойти увеличение заболеваемости ковидом. Об этом предупредил руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«К концу праздников, может быть, сразу после них, у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма „омикрон“», — сказал Хафизов в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее врач-вирусолог Владислав Жемчугов исключил вероятность роста заболеваемости ковидом после праздников. По его словам, сейчас заражаются непривитые люди и те, кто уже давно переболел. Также медик предположил, что пандемия коронавируса может закончится в течение этого года.

Штамм коронавируса «омикрон» выявили в ноябре 2021 года южноафриканские врачи. Как отмечал вирусолог Александр Чепурнов, сейчас «омикрон» медленно замещает штамм «дельта». При этом люди могут заразиться двумя вариантами возбудителя.

За время пандемии в России выявили 10 650 849 случаев заражения коронавирусом. Медики смогли поставить на ноги более девяти миллионов человек. Скончались после инфицирования более 316 тысяч пациентов.