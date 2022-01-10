Рост заболеваемости ковидом после праздников допустили в Роспотребнадзоре
Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: после праздников может вырасти заболеваемость ковидом
После завершения новогодних праздников в России может произойти увеличение заболеваемости ковидом. Об этом предупредил руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«К концу праздников, может быть, сразу после них, у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма „омикрон“», — сказал Хафизов в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее врач-вирусолог Владислав Жемчугов исключил вероятность роста заболеваемости ковидом после праздников. По его словам, сейчас заражаются непривитые люди и те, кто уже давно переболел. Также медик предположил, что пандемия коронавируса может закончится в течение этого года.
Штамм коронавируса «омикрон» выявили в ноябре 2021 года южноафриканские врачи. Как отмечал вирусолог Александр Чепурнов, сейчас «омикрон» медленно замещает штамм «дельта». При этом люди могут заразиться двумя вариантами возбудителя.
За время пандемии в России выявили 10 650 849 случаев заражения коронавирусом. Медики смогли поставить на ноги более девяти миллионов человек. Скончались после инфицирования более 316 тысяч пациентов.