«Омикрон» способен объединяться с другими штаммами коронавируса. Делает он это прямо в организме пациента. Об этом в беседе с Ura.ru заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он пояснил, что сейчас «омикрон» медленно замещает штамм «дельта». Однако пока произойдет окончательная смена доминирующей версии коронавируса, высоки риски, что люди могут заразиться двумя вариантами возбудителя.

Отдельно Чепурнов отметил, что в геноме «омикрона» ученые обнаружили участок РНК совершенно другого вируса. Предполагается, что это один из возбудителей простуды.

«Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже вставка. Если раньше это была мутация, — то есть, одна буква меняется, это изменяет аминокислоту, соответственно, изменяет конфигурацию белка, — но это мутация случайная. А здесь захват фрагмента генома другого вируса», — заявил профессор.

По его словам, этот факт говорит о способности штамма «омикрон» обмениваться с другими версиями коронавируса генетическим материалом.

О гибриде штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» на этой неделе заявили ученые Кипра. Предварительно новую версию возбудителя назвали «дельтакрон». Заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис, заявил, что у нового штамма генетическая основа «дельты», но много мутаций, характерных для «омикрона». В общей сложности в распоряжении ученых оказались 25 образцов, взятых у пациентов больницы и жителей острова.