Вирусолог исключил вероятность роста заболеваемости ковидом после праздников

После новогодних праздников в России не произойдет подъема заболеваемости ковидом. Об этом заявил врач-вирусолог Владислав Жемчугов.

«Нет, не может быть. Мороз на улице, люди празднуют, никто не заразится, каникулы в школах, вузах. Многие люди улетели за границу. Я не ожидаю подъема заболеваемости», — сказал медик в интервью ТАСС.

Он добавил, что сейчас заражаются непривитые люди и те, кто уже давно переболел ковидом. По мнению Жемчугова, пандемия коронавируса закончится в течение этого года.

Ранее рост уровня смертности предсказывал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» и иммунолог Николай Крючков. Он заявил, что в России станет больше летальных случаев из-за распространения штамма «омикрон». При этом врач отмечал, что если смертность и не побьет рекорд, то меньше летальных случаев точно не будет.

Всего за время пандемии российские медики зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Вылечить удалось свыше девяти миллионов человек. Скончались после инфицирования более 314 тысяч пациентов.