Российских врачей начали готовить к «ядерному взрыву» коронавируса

Российские медики готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом. Главный инфекционист московского Минздрава отметил геометрический прирост новых случаев.

Главный инфекционист московского Минздрава Николай Малышев в эфире шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» отметил, что сначала в стране наблюдался арифметический прирост, но за последние дни число заражений выросло в три раза.

«Поэтому на всех территориях, в том числе и в Москве, сейчас готовятся новые стационары, новые койки. Их стараются оборудовать по последним требованиям. И все это должно помочь. Дело в том, когда начинается это взрывное развитие, самое важное — не растеряться и оказывать помощь именно тем, кому это требуется», — сказал Малышев.

По его мнению, в дальнейшем «огромное количество людей будет заболевать и требовать медицинского ухода». Поэтому сейчас хотят ввести возможность ставить диагноз дистанционно при помощи ИТ-технологий.

Малышев отметил, что впереди — «взрывное» распространение коронавируса, которое будет напоминать ядерную реакцию, передает Газета.ru.

По последним данным, в России коронавирус выявили у 658 человек. За сутки случаев стало больше на 163. Всего в мире число заболевших COVID-19 превышает 471 тысячу человек.