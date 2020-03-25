Правила проверки на коронавирус изменили в Москве
Тест на коронавирус в Москве проведут:
1. если человек в последние две недели был в странах, где распространился коронавирус, или общался с теми, кто оттуда приехал;
2. если был контакт с зараженным;
3. если пациенту с ОРВИ больше 60 лет;
4. если у пациента с ОРВИ есть хронические болезни сердечно-сосудистой, дыхательной или эндокринной систем, сахарный диабет, рак;
5. при простуде во время беременности.
Если диагноз COVID-19 подтвердился, то беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями предписано сразу госпитализировать.
В случае, если болезнь протекает в легкой форме — пациента отправят лечиться на дому. Для этого температура должна быть ниже 38,5 °C, дыхание свободным, вдохов должно быть меньше 30 за минуту, а показатель насыщенности крови кислородом — превышать 93%.