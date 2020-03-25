    25 марта 2020, 02:11

    Правила проверки на коронавирус изменили в Москве

    Кирилл Фролов

    В Москве расширили показания для проверки на коронавирус. Теперь тест будут делать не только тем, кто вернулся из-за границы или контактировал с приезжими, но и многим пациентам с ОРВИ. Речь идет о пожилых людях, беременных женщинах и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, сообщил столичный департамент здравоохранения.
    Правила проверки на коронавирус изменили в Москве

    Тест на коронавирус в Москве проведут:

    1. если человек в последние две недели был в странах, где распространился коронавирус, или общался с теми, кто оттуда приехал;

    2. если был контакт с зараженным;

    3. если пациенту с ОРВИ больше 60 лет;

    4. если у пациента с ОРВИ есть хронические болезни сердечно-сосудистой, дыхательной или эндокринной систем, сахарный диабет, рак;

    5. при простуде во время беременности.

    Если диагноз COVID-19 подтвердился, то беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями предписано сразу госпитализировать.

    В случае, если болезнь протекает в легкой форме — пациента отправят лечиться на дому. Для этого температура должна быть ниже 38,5 °C, дыхание свободным, вдохов должно быть меньше 30 за минуту, а показатель насыщенности крови кислородом — превышать 93%.