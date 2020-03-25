Правила проверки на коронавирус изменили в Москве

Тест на коронавирус в Москве проведут:

1. если человек в последние две недели был в странах, где распространился коронавирус, или общался с теми, кто оттуда приехал;

2. если был контакт с зараженным;

3. если пациенту с ОРВИ больше 60 лет;

4. если у пациента с ОРВИ есть хронические болезни сердечно-сосудистой, дыхательной или эндокринной систем, сахарный диабет, рак;

5. при простуде во время беременности.

Если диагноз COVID-19 подтвердился, то беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями предписано сразу госпитализировать.

В случае, если болезнь протекает в легкой форме — пациента отправят лечиться на дому. Для этого температура должна быть ниже 38,5 °C, дыхание свободным, вдохов должно быть меньше 30 за минуту, а показатель насыщенности крови кислородом — превышать 93%.