16 сентября 2023, 18:42
Российских чиновников не пустят в Дом Правительства без масок
Дом Правительства России объявил о возобновлении масочного режима
Масочный режим и другие меры профилактики временно введут в Доме Правительства РФ. Такие меры связали с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе кабинета министров.
«На территории Дома Правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19», — указали в сообщении.
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По данным РБК, с 18 сентября в Доме Правительства будет действовать масочный режим. Работникам придется ограничить личные контакты, а также уменьшится количество зарубежных и внутрироссийских командировок.
Ранее вспышку менингококковой инфекции выявили среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. В результате два случая закончились летальным исходом. Следственный комитет инициировал расследование причин ЧП.
После госпитализации восьми зараженных менингитом работников склада центра Ozon вакцинировали.
Масочный режим
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