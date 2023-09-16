Здоровье 16 сентября 2023, 18:42 Российских чиновников не пустят в Дом Правительства без масок Дом Правительства России объявил о возобновлении масочного режима РИА «Новости»

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Масочный режим и другие меры профилактики временно введут в Доме Правительства РФ. Такие меры связали с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе кабинета министров.

«На территории Дома Правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19», — указали в сообщении.

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По данным РБК, с 18 сентября в Доме Правительства будет действовать масочный режим. Работникам придется ограничить личные контакты, а также уменьшится количество зарубежных и внутрироссийских командировок.

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После госпитализации восьми зараженных менингитом работников склада центра Ozon вакцинировали.