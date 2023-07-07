Общество 07 июля 2023, 10:02 Число заболевших менингитом сотрудников Ozon в Екатеринбурге выросло до восьми Минздрав: число госпитализированных с менингитом в Екатеринбурге выросло до восьми РИА «Новости»

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Число госпитализированных после заражения менингококковой инфекцией работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге увеличилось до восьми. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава по Свердловской области.

«Двоих пациентов доставили в клиническую больницу № 40, еще шестеро проходят лечение в Сысертской ЦРБ», — говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что все госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии.

Вспышка менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon произошла ранее в Екатеринбурге, два человека умерли.

Расследование причин ЧП начал Следственный комитет по региону, ведомство установит точные причины смерти двух граждан.

Ранее представитель Роспотребнадзора Ирина Королева призвала россиян пройти вакцинацию от менингококковой инфекции.