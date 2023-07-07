07 июля 2023, 10:02
Число заболевших менингитом сотрудников Ozon в Екатеринбурге выросло до восьми
Минздрав: число госпитализированных с менингитом в Екатеринбурге выросло до восьми
Число госпитализированных после заражения менингококковой инфекцией работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге увеличилось до восьми. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава по Свердловской области.
«Двоих пациентов доставили в клиническую больницу № 40, еще шестеро проходят лечение в Сысертской ЦРБ», — говорится в сообщении.
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В ведомстве подчеркнули, что все госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии.
Вспышка менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon произошла ранее в Екатеринбурге, два человека умерли.
Расследование причин ЧП начал Следственный комитет по региону, ведомство установит точные причины смерти двух граждан.
Ранее представитель Роспотребнадзора Ирина Королева призвала россиян пройти вакцинацию от менингококковой инфекции.
Врачи
Екатеринбург
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