Эксклюзив 07 июля 2023, 13:01 Сотрудников Ozon в Екатеринбурге начали вакцинировать от менингита Ozon: более 550 работников склада в Екатеринбурге вакцинировали от менингита РИА «Новости»

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После госпитализации зараженных менингококковой инфекцией работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге начали вакцинировать. Об этом сообщили в «360» в пресс-службе компании.

«Нам удалось вакцинировать более 550 работников, процесс продолжается», — рассказал представитель пресс-службы.

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В компании обратили внимание, что находятся на постоянной связи с Роспотребнадзором и следуют всем предписаниям для исключения дальнейшего распространение инфекции на складе в Кольцове.

По данным пресс-службы, на объекте постоянно находятся врачи, которые проводят осмотр и вакцинацию сотрудников склада. При малейших признаках простуды к работе не допускают.

На складе провели дезинфекцию, ввели масочный режим и температурный контроль. Поверхности обрабатывают дезсредствами каждый час.

«Склад в Кольцове продолжает работать со всеми мерами предосторожности», — отметили в компании.

В Ozon подчеркнули, что получать заказы по-прежнему безопасно, так как менингит передается исключительно воздушно-капельным путем от человека к человеку на близком расстоянии. Возбудитель быстро погибает на поверхностях.

Ранее стало известно, что число заболевших менингитом сотрудников Ozon в Екатеринбурге выросло до восьми.