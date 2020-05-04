«Далеко до этой точки». Наступление плато по коронавирусу не смогли предсказать в России

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев объявил, что до выхода на плато по заболеваемости COVID-19 в России еще далеко. И виноваты в этом люди, которые не соблюдают изоляцию.

«Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Мэр Москвы [Сергей] Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика», — сказал Авдеев, его цитирует РИА «Новости».

Пульмонолог подчеркнул, что чем хуже соблюдается режим изоляции, тем выше заболеваемость и больше госпитализированных. Все это приводит к росту числа людей в реанимациях, подключениям к аппаратам искусственной вентиляции легких и новым смертям.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. С января инфекция стала распространяться по всему миру. В России, по информации на 4 мая, больше 145 тысяч случаев заражения.

Для борьбы с коронавирусом с 28 марта ввели режим изоляции. Его условия отличаются по регионам, но в Москве и Подмосковье выходить из дома можно только по уважительной причине, а для поездок на транспорте обязательно нужно оформлять цифровой пропуск.