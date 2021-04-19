Российские ученые разработали кожный тест на иммунитет к коронавирусу

В России разработали универсальный кожный тест на иммунитет к коронавирусу, который не потребует забора крови из вены. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщил «Интерфакс».

Кожный тест разработали ученые петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. По словам Поповой, сотрудники университета выступили в качестве добровольцев и провели исследование теста, которое показало вполне неплохую выборку.

Разработка существенно упрощает процедуру тестирования. Тест можно будет использовать и для детей.

«Мы очень надеемся, что к осени у нас будет вот такой универсальный достаточно инструмент», — выразила надежду Попова.

Сейчас тест проходит доклинические исследования.

В России между тем зарегистрировали первый экспресс-тест для выявления антител после вакцинации от коронавируса. Использовать тест можно будет в домашних условиях. Для анализа будет необходима капля крови.

Глава Роспотребнадзора ранее сообщила о формировании сибирского и северо-западного штаммов коронавируса в России. Попова отметила, что эти мутации не свойственны тем, которые ранее были выявлены за рубежом.