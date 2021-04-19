Попова объявила о формировании сибирского и северо-западного штаммов коронавируса

Сибирский и северо-западный штаммы коронавируса формируются в России. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что в РФ есть ряд мутаций, которые не свойственны уже известным за рубежом штаммам — британскому и южноафриканскому.

«Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», — сказала Попова. Ее процитировал телеканал РЕН ТВ.

В стране подтверждено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса, 21 — южноафриканским. Об этом написал ТАСС. Несмотря на это, ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, подчеркнула Попова.

«Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется. По тестированию Российская Федерация буквально последние две недели занимает пятую строчку, до этого это была третья строчка», — сказала она.

За последние сутки в России выявлено еще 8589 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 6818 человек выздоровели, 346 — скончались. За весь период пандемии COVID-19 переболели 4 710 690 человек, выздоровели — 4 333 598.