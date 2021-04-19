Первый экспресс-тест для привившихся от коронавируса зарегистрировали в России

В России зарегистрировали первый экспресс-тест для выявления антител после вакцинации от коронавируса. Тест разработан компаниями «Авивир» и «Рапид Био» (резидент «Сколково»), сообщил РБК.

Тест построен на основе реакции между антигеном и антителом. Для анализа необходима капля крови. Результат становится известен уже через 15 минут.

В «Сколково» заявили, что достоверность теста составляет 96%. Реагенты теста в первую очередь заточены под вакцину «Спутник V».

Проверить наличие антител после прививки можно в домашних условиях. Сооснователь компании «Рапид Био» Семен Покацкий сообщил, что в комплект с тестом входят стерильный ланцет, спиртовая салфетка и пипетки для переноса образца. Покацкий отметил, что тест полезен и перед вакцинацией. Он улавливает и антитела, образовавшиеся после перенесенного ковида.

Ранее в Госдуме предложили обеспечить экспресс-тестами на коронавирус и грипп все российские больницы. Депутат Иван Сухарев отметил, что длительное ожидание результатов обычного тестирования может привести к осложнениям в случае заболевания.