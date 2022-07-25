Российские тесты на коронавирус способны выявлять все варианты «омикрона», сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее процитировало РИА «Новости».

«Наши тесты, которые используются в Российской Федерации, <…> умеют обнаруживать все новые геноварианты „омикрона“», — заявила Попова.

Она признала, что число заболевших в России выросло и «совершенно незначительно» увеличилось заполнение коечного фонда.

В стране зарегистрировали случаи заражения подвидом коронавируса «кентавр». Все заразившиеся живут в Москве и переносят болезнь в легкой форме. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что появление «кентавра» — признак окончания пандемии, поэтому дополнительные ковидные ограничения не нужны.

В то же время сегодня в СМИ появилась информация о том, что в российских медицинских учреждениях вновь ввели масочный режим: якобы медики ждут возвращения коронавируса уже в начале осени.