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    25 июля 2022, 18:06

    Российские тесты выявляют все варианты «омикрона» — Попова

    Глава Роспотребнадзора Попова: российские тесты выявляют все варианты штамма «омикрон»

    Оксана Кириллова

    Российские тесты на коронавирус способны выявлять все варианты «омикрона», сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее процитировало РИА «Новости».

    Российские тесты выявляют все варианты «омикрона» — Попова

    «Наши тесты, которые используются в Российской Федерации, <…> умеют обнаруживать все новые геноварианты „омикрона“», — заявила Попова.

    Она признала, что число заболевших в России выросло и «совершенно незначительно» увеличилось заполнение коечного фонда.

    В стране зарегистрировали случаи заражения подвидом коронавируса «кентавр». Все заразившиеся живут в Москве и переносят болезнь в легкой форме. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что появление «кентавра» — признак окончания пандемии, поэтому дополнительные ковидные ограничения не нужны.

    В то же время сегодня в СМИ появилась информация о том, что в российских медицинских учреждениях вновь ввели масочный режим: якобы медики ждут возвращения коронавируса уже в начале осени.