Подвид коронавируса «кентавр» сочли признаком окончания пандемии

С появлением подвида коронавируса «кентавр» в России не потребуется вводить дополнительные ограничения. Разновидность штамма «омикрон» свидетельствует об окончании пандемии COVID-19.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил об этом ТАСС.

«Текущий всплеск „омикрона“ — это „хвост“ пандемии, окончание эпидемии коронавируса. Никаких ограничений и масочно-перчаточных мер возобновлять не нужно», — подчеркнул он.

Тем не менее Жемчугов посоветовал людям с тяжелыми заболеваниями носить в общественных местах маски. Мера будет актуальна и для россиян старше 80-90 лет и принимающих иммуносупрессивную терапию.

Иммунолог заметил, что принципиальных отличий от вариантов «омикрона» ВА.4 и ВА.5 у «кентавра» нет.

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России снизился до 12,3%.