Здоровье 26 декабря 2023, 13:12 Российские регионы начали закупать обновленную вакцину «Спутник Лайт» Глава Минздрава Мурашко: стартовали закупки обновленного «Спутника Лайт» РИА «Новости»

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Российские регионы начали закупать обновленную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

«Новый антигенный состав вакцины „Спутник Лайт“ — он уже сегодня начал выпускаться, и регионы ее [вакцину] начали закупать», — отметил он.

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По словам министра, производитель столкнулся с технологическими сложностями с одним из видов вакцин. Однако их удалось преодолеть, вакцина поступила в медицинские организации.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте заболеваемости ковидом. За 28 дней количество случаев заражения COVID-19 в мире выросло на 52% — до 850 тысяч.

В Москве и Санкт-Петербурге зафиксировали пик тройной эпидемии. По данным иммунолога Владимира Болибока, речь идет о заболеваемости ковидом, ОРВИ и гриппом. В Петербурге ввели масочный режим. Его должны соблюдать на массовых мероприятиях и в медицинских учреждениях.