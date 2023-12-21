Общество 21 декабря 2023, 16:03 Иммунолог Болибок: Москва и Петербург находятся на пике тройной эпидемии

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Руководитель калужского Центра иммунологии и аллергологии Владимир Болибок рассказал, каким регионам грозит тройная эпидемия — одновременные вспышки заражения гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Об этом сообщил «Ридус».

По словам эксперта, такая ситуация уже находится на пике в российской столице и Санкт-Петербурге. Кроме того, растет заболеваемость в Подмосковье, Рязанской, Калужской и Тульской областях.

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Специалист отметил, что из перечисленных вирусов главной угрозой для здоровья остается SARS-CoV-2. Он вызывает ослабление иммунитета и пневмонию.