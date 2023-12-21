Здоровье 21 декабря 2023, 02:03 Масочный режим вернулся в Петербург. Пора готовиться к новым ограничениям в России? Иммунолог Крючков: инфекционная ситуация сложная, но тридемия людям не грозит Freepik

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В Санкт-Петербурге вернули масочный режим на массовых мероприятиях и в медицинских учреждениях. Причиной стал резкий рост числа заболевших ОРВИ и гриппом за последний месяц. Подъем заболеваемости наблюдается не только в этом городе, но и по всей стране. Иммунологи рассказали «360», стоит ли ждать подобных ограничений в других регионах и какие заболевания сейчас наиболее опасны.

Маски возвращаются

Посещение массовых мероприятий в Санкт-Петербурге и нахождение в медучреждениях теперь возможно только в масках. Такое распоряжение опубликовало городское управление Роспотребназдора в среду, 20 декабря. Эту меру приняли в связи с резким ростом числа заболевших ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией за последнюю неделю.

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Как пояснил в разговоре с «360» иммунолог Владимир Болибок, обычно подобные меры вводятся, когда в регионе исчерпан резерв коечного фонда и система здравоохранения значительно перегружена.

По мнению депутата Госдумы, члена Комитета по охране здоровья Алексея Куринного, возвращение масочного режима в период подъема заболеваемости — стандартная мера. Парламентарий предположил, что в случае превышения эпидемического порога, санитарные меры могут усилить.

Иммунолог Николай Крючков считает, что масочный режим могут ввести и в Москве — в прошлом она была лидером по введению подобных ограничений. Но вряд ли эта мера коснется значительного количества городов и регионов. Хотя, по мнению врача, масочный режим — полезная и актуальная мера, но эффекта от него можно добиться только при массовом ношении средств индивидуальной защиты.

Такие меры далеко не сразу сказываются на заболеваемости. Четыре недели, даже ближе к пяти неделям проходит до того, как это начнет работать. То есть эта мера повлияет на заболеваемость во второй половине января — феврале, что тоже неплохо. Если масочный режим отменят в начале следующего года, то толку от этого не будет. Николай Крючков Иммунолог

Крючков добавил: даже если маски не снизят уровень заболеваемости, они все же могут защитить конкретных людей — тех, кто соблюдает масочный режим.

Вирусы к Новому году

Причины вводить дополнительные санитарные меры действительно есть. По словам депутата Алексея Куринного, во многих регионах заболеваемость респираторными инфекциями выросла на 30-40%. В некоторых местах учреждения здравоохранения вынуждены открывать дополнительные койки.

Крючков добавил, что в этом году высокий уровень заболеваемости Covid-19 — он сопоставим с прошлым годом. А вот гриппа и ОРВИ в этом году меньше, чем в прошлом. Хотя уровень заболеваемости тоже не низкий, просто прошлый год был в этом плане рекордным. Относительно новая болячка — микоплазменная пневмония. По словам иммунолога, в этом году ее значительно больше, чем в прошлом. Общую инфекционную ситуацию он охарактеризовал как «сложную».

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Болибок добавил, что по версии Роспотребназдора, уровень заболеваемости респираторными инфекциями сейчас вышел на плато. Но плато — это самый высокий уровень, пик, после которого идет спад.

«С моей точки зрения, совпадение пика этой тридемии и массовых новогодних мероприятий — это очень нехорошо. Поэтому было бы целесообразно вводить ограничительные меры и на других территориях», — заявил Болибок.

Инфекционное триединство

В связи с одновременным распространением нескольких инфекций в СМИ появился термин тридемия — одновременное заражение разными вирусами. Например, гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Крючков выразил уверенность, что бояться подобного людям не стоит. Нет никаких доказательств, что сочетание нескольких вирусов как-то особенно влияет на состояние человека.

На подавляющее число людей не влияет, заразились они одним или несколькими вирусами. Общая тяжесть состояния определяется наиболее тяжелой инфекцией. Возможно, есть какая-то узкая группа людей, на которых влияют несколько инфекций. Но доказательств этому пока нет. Николай Крючков Иммунолог

Но есть и другая проблема — одновременное распространение разных вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, может перегрузить систему здравоохранения. В таком случае больным будет не хватать врачей, лекарств и мест в больницах, а качество оказания медицинских услуг резко снизится. Но, по мнению Крючкова, в этом сезоне такая ситуация не предвидится.