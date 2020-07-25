Россиянам рекомендовали сделать прививки от гриппа и пневмококка

Минздрав РФ порекомендовал россиянам к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Вакцинация против гриппа — это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода, в том числе можно рекомендовать, вне рамок национального календаря прививок, вакцинацию против пневмококка», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 1».

Мурашко добавил, что вакцина работает до пяти лет, поэтому «можно это делать и сегодня уже, готовясь к сезону».

Министр также рассказал, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет проводиться на добровольной основе. По его словам, сейчас уже виден высокий интерес россиян к вакцинации против COVID-19, поэтому проводить ее будут поэтапно.

Мурашко также рассказал, что на сегодня в реанимациях находятся 3,1 тысячи россиян с COVID-19. При этом министр добавил, что соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелых пациентов сохраняется на прежнем уровне.