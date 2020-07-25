Названо число находящихся в реанимации россиян с коронавирусом

Более трех тысяч россиян с коронавирусной инфекцией сейчас находятся в отделениях реанимации. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам министра, в реанимациях на сегодня находятся 3,1 тысячи россиян с COVID-19. Об этом он заявил в эфире на телеканале «Россия 1». При этом, как добавил Мурашко, соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелых пациентов сохраняется на прежнем уровне.

Ранее министр заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет проводиться на добровольной основе. По словам Мурашко, сейчас уже виден высокий интерес россиян к вакцинации против COVID-19, поэтому проводить вакцинирование будут поэтапно. Первыми препарат получат медики и те, кто чаще других сталкивается с большим количеством людей.

На сегодня в России выявлено 806,7 тысячи подтвержденных случаев COVID-19. При этом большая часть заболевших — больше 597 тысяч пациентов — уже побороли вирус. Погибли свыше 13 тысяч граждан.