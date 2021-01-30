Россиянам рассказали, как избавиться от страха перед уколом

Боязнь шприцов и уколов называется трипанофобией. По некоторым данным, этим страдают около 10% людей. Эксперт считает, что фобия формируется еще в детстве. А во взрослом возрасте она может стать большой проблемой. Например, кто-то может отказаться от полноценного лечения только из-за страха перед процедурой.

«Можно взять листок бумаги и написать все свои страхи: острая игла, вид крови, вам могут сделать больно, <...>и так далее. А рядом напишите обратные мысли: врач делает такие уколы каждый день, у него есть опыт, это займет несколько секунд<...>. Нужно читать это каждый день», — передала радиостанция Sputnik слова психолога.

Чтобы справиться с эмоциями, когда уже человек находится в кабинете врача, не нужно смотреть как он достает шприц, набирает лекарство и делает укол. Эксперт рекомендует просто отвлечься в этот момент.

Например, можно взять с собой наушники и включить веселую песню. Или разговаривать с врачом на отвлеченные темы. Также можно попробовать ущипнуть себя в этот момент, чтобы почувствовать боль. Это поможет переключить внимание от боли от укола.