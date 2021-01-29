Жителей Подольска призвали не откладывать вакцинацию от ковида

Заместитель главы администрации городского округа Подольск по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников призвал жителей Подольска как можно скорее сделать прививку от COVID‑19, чтобы успеть до начала третьей волны пандемии.

В беседе с РИАМО он подчеркнул, что коронавирусная инфекция не ослабевает. Первая волна прошла весной 2020 года, вторая — с сентября до середины января.

«Сейчас идет небольшой спад, но вирус не уходит, и есть вероятность, что будет третья волна в марте. Призываю жителей Подольска воспользоваться уникальной возможностью обезопасить себя и близких и вовремя сделать себе бесплатную прививку», — сказал Скобенников.

Он разъяснил, что заразиться от вакцины невозможно, хотя некоторое ухудшение самочувствие возможно. Это говорит о том, что идет формирование иммунитета, который потом даже в случае заболевания ковидом позволит избежать тяжелого течения болезни, инвалидности и смерти.

Перед вакцинацией необходимо заполнить анкету, подписать заявление, оставить номер мобильного и адрес электронной почты, предоставить СНИЛС и паспортные данные. Второй компонент будут вводить через 21 день после первой прививки. В случае ОРВИ или обострения хронического заболевания нужно дождаться выздоровления и отложить вторую прививку до 42-го дня после первой. Тем, кто переболел коронавирусом, вакцинацию отложат на срок 3-6 месяцев.

Данные о прививке появятся на портале госуслуг, где можно будет скачать сертификат с QR-кодом.

По последним данным, прививки от коронавируса сделали уже почти 70 тысяч жителей Подмосковья.