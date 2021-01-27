Во все тяжкие за вакциной. Богачи и чиновники рискуют репутацией ради прививки вне очереди

Пока в России каждый желающий может бесплатно вакцинироваться от коронавируса, за границей дела обстоят сложнее. Там существует порядок вакцинации населения из-за лимита доз вакцин. Богатые ждать своей очереди не хотят, поэтому летят в другие страны, предлагают взятки и притворяются жителями маленьких городов — все ради заветного укола.

Притворились работниками мотеля

Бывший президент и главный исполнительный директор корпорации Great Canadian Gaming Родни Бейкер и его жена Екатерина Бейкер нарушили правила по вакцинации от коронавируса в Канаде.

Как написал CBC, ради того, чтобы получить вакцину поскорее, пара вылетела 19 января из Ванкувера в Уайтхорс. Вместо того чтобы пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию, они заказали чартерный самолет. На нем они вылетели 21 января в Бивер-Крик. Это небольшой населенный пункт, находящийся недалеко от границы с Аляской. В нем проживают около 100 человек.

Из-за того, что такие сельские общины более уязвимы к COVID-19, они получили приоритетную вакцинацию со стороны правительства. В таких местах больницы находятся в нескольких часах езды и не имеют ресурсов для борьбы с коронавирусом.

Бейкеры решили этим воспользоваться и приехали в Бивер-Крик, когда местные жители получали первые дозы вакцины Moderna. Пара соврала медикам, сказав, что они новые сотрудники в местном мотеле.

Правда вскрылась довольно быстро, учитывая, что после вакцины Бейкеры поехали в аэропорт. К тому же сотрудники клиники позвонили в мотель, где им сказали, что у них нет новых работников. Полиция обещала впредь строже следить за процессом вакцинации, но никто не думал, что кто-то зайдет так далеко ради вакцины.

Как только все стало известно, Родни Бейкер подал в отставку. Помимо этого, пару обвинили в нарушении территориального закона о гражданских чрезвычайных мерах, несоблюдении самоизоляции и декларации о въезде.

Мэры вне закона

В Испании разгорелся скандал, когда стало известно, что несколько мэров маленьких городов тайком получили вакцину раньше положенного времени. Сейчас в первую очередь вакцинируют пожилое население и медицинских сотрудников, но некоторые политики тоже втайне получили спасительный укол в домах престарелых.

Глава регионального здравоохранения эксклава Сеуты подвергся критике не только за раннюю вакцинацию, но и за то, как об этом заявил. По словам политика, он даже не хотел ее делать, но на него надавили его сотрудники.

«Я не хотел. Я даже не делаю прививку от гриппа. Я не люблю прививки», — цитирует Хавьера Герреро телеканал France 24.

Некоторые жители предположили, что стремление политиков получить вакцину может побудить сомневающихся граждан сделать прививку. Другие призвали к отставке всех тех, кто не смог дождаться своей очереди.

Правящая Социалистическая партия уже отстранила четырех своих мэров за вакцинацию раньше времени. Главы городов Рафельбуньоль, Эль-Верже, Эльс-Поблетс и Торрекампо находятся под следствием, сообщил сайт Irish Times.

Ксимо Колл, мэр Эль-Верже, и Каролина Вивес, мэр Эльс-Поблетс, являются супругами. Они попытались оправдаться тем, что их вакцинировали дозами, предназначенными для медицинских работников, которые находились на карантине или были недоступны по другим причинам. Якобы было всего два варианта: вакцинировать кого-то другого или выбросить дозы. Вот им и предложили вакцину.

Еще одним политиком, подвергшимся критике, оказался мэр Ла-Нусии Бернабе Кано. Он получил прививку в начале этого месяца. Члены его партии попытались защитить Кано, потому что он также работает медиком местного футбольного клуба. А значит, теоретически попадал в группу людей, нуждающихся в вакцинации в первую очередь. Скорее всего, в его отношении тоже будет проведено расследование.

Все для постоянных клиентов

В Польше критике подвергся бывший премьер-министр и действующий член Европейского парламента Лешек Миллер. В своем Twitter он опубликовал фотографию, подтверждающую, что он получил вакцину от коронавируса. Это вызвало бурю негодования в Сети, ведь пока что прививки доступны только для медицинских работников, их семей и родителей новорожденных. Миллер не относится ни к одной из этих категорий.

По сообщениям Forbes, Миллер заявил, что получил вакцину, потому что был постоянным пациентом медицинского центра Варшавского медицинского университета, который проводил вакцинацию «вне очереди».

Позже выяснилось, что вакцину вне очереди получила и польская актриса Кристина Янда. Спустя некоторое время медицинский центр выпустил заявление о том, что вакцинировал несколько актеров, композиторов и режиссеров, «которые будут продвигать идею вакцинации против коронавируса в Польше».

Южноафриканский миллиардер

Миллиардер южноафриканского происхождения Иоганн Руперт был в числе первых 12 человек, получивших прививку в Швейцарии.

Он и его семья заняли второе место в списке самых богатых жителей ЮАР в 2020 году, по версии Forbes. Со Швейцарией его связывает холдинговая компания Richemont, которую он открыл там более 30 лет назад.

Поскольку в ЮАР дела с вакцинацией обстоят плохо — на сегодняшний день заказано всего 1,5 миллиона доз на население более 60 миллионов человек — Руперт решил попытать удачу в Швейцарии. Как написал South China Morning Post, он прибыл в Хирсланден, где стал одним из 12 пациентов, получивших первые прививки. Это произошло даже раньше, чем вакцины стали доступны широкой общественности. Многих это возмутило, потому что большинство швейцарских пожилых людей и людей из группы высокого риска все еще ждут укола.

Сам Руперт в своих действиях не увидел ничего преступного, потому что он никак не нарушил швейцарского законодательства. Ему уже 70 лет и он страдает сопутствующими заболеваниями.

В декабре исполнительный комитет Richemont решил, что руководство должно пройти вакцинацию как можно раньше, чтобы показать пример сотрудникам, сказал Руперт.

Вакцина за пожертвования

Доктор Эхсан Али из Беверли-Хиллз рассказал Los Angeles Times о том, что его больница получает сотни звонков каждый день. Среди его клиентов такие звезды, как Ариана Гранде и Джастин Бибер. Звонящие готовы заплатить любые деньги за то, чтобы получить ранний доступ к вакцине, но Али в этом вопросе бессилен.

В Калифорнии сейчас дефицит доз и установлен строгий порядок вакцинации: сначала медицинские работники и жители домов престарелых, затем основные работники и люди с хроническими заболеваниями, а потом уже все остальные.

Путевка за прививкой

Еще один способ получить вакцину раньше всех — это иметь собственный капитал больше 800 миллионов долларов. Согласно Forbes, это минимальный стандарт, которого вы должны достичь, чтобы присоединиться к Knightsbridge Circle. Это сервис класса люкс, доставляющих своих членов в такие места, как ОАЭ для получения прививки.

Сейчас у сервиса уже длинный список ожидания и присоединиться к нему можно, получив личное приглашение. Кроме того, услуги оказываются только 50 участникам.

На веб-сайте Knightsbridge Circle услуга описывается как «эксклюзивный сервис для путешествий и образа жизни», который «воплощает в себе простую идею: исключительное индивидуальное обслуживание на непревзойденном уровне». Среди услуг указаны индивидуальные поездки, поиск роскошного жилья и транспорт, уникальные и незабываемые впечатления и многое другое. Одно из этих «уникальных и незабываемых впечатлений» — полет в другую страну за вакциной от коронавируса, к которой подавляющее большинство населения мира даже близко не приблизилось.

Основатель программы Стюарт Макнил сказал The Telegraph, что около 20% участников уже прилетели в Абу-Даби и Дубай, чтобы получить вакцину.

«Вы отправляетесь на несколько недель на виллу на солнышке, получаете уколы и сертификат», — описал программу Макнил.