Россиянам рассказали, что приводит к потере слуха

Многие молодые люди любят слушать музыку в наушниках по дороге на учебу или работу, причем включать ее погромче. Такая привычка может привести к необратимой потере слуха. Опасаться громких звуков стоит и в кинотеатрах с фитнес-клубами.

«Регулярное воздействие громких звуков создает серьезную угрозу развития необратимой потери слуха. По оценкам ВОЗ, 1,1 миллиарда молодых людей в мире могут быть подвержены риску потери слуха из-за небезопасной практики слушания», — приводит РИА «Новости» сообщение Всемирной организации здравоохранения.

К проблемам со слухом ведет слушание музыки на большой громкости не только дома или по дороге куда-либо. Для здоровья опасны громкие звуки в ночных клубах, барах, кинотеатрах, фитнес-центрах или на концертах. Кроме шума, на потерю слуха влияет прием некоторых лекарств или факторы окружающей среды.

«Основными причинами глухоты и тугоухости являются генетические нарушения, хронические инфекции уха, ряд заболеваний: краснухи, корь, свинка, менингит», — отметили в ВОЗ.

Сейчас от потери или нарушений слуха страдают около 466 миллионов человек, из которых 40 миллионов — дети. Согласно прогнозам экспертов, через 30 лет число людей с глухотой вырастет до 900 миллионов человек.