Ученые рассказали, какая диета поможет сохранить слух

Специалисты из США провели эксперимент, в котором женщины в течение 20 лет отчитывались о рационе питания, а аудиологии регулярно обследовали их слух и отслеживали изменения.

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Результаты исследования показали, что у женщин, которые придерживались здорового питания, риск развития глухоты был ниже на 30%.

Речь идет о так называемой DASH-диете (Dietary Approaches to Stop Hypertension — диетологические подходы по лечению гипертонии), а также диете AHEI-2010 (Alternate Healthy Index — альтернативный индекс здоровья), в которой основную часть рациона составляют овощи, фрукты и цельное зерно.

Шэрон Курхан, один из авторов исследования, отметила, что здоровое питание оказывает влияние на чувствительность слуха на тех частотах, которые отвечают за распознавание речи.