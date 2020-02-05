Врач рассказал, чем связаны наушники, психическая зависимость и контузия

По словам врача, у молодых людей, которые любят слушать громкую музыку, нередко встречается нейросенсорная тугоухость. Постоянная чрезмерная нагрузка травмирует внутреннее ухо и приводит к хронической контузии.

Жарова объяснила, что острая контузия случается при взрывах или очень громких резких звуках. Хроническая контузия может сопровождать меломана в быту многие годы.

Специалист допустила, что страсть к громкой музыке может быть связана с психической зависимостью: от громкой музыки подростки получают удовольствие.

Врач-сурдолог, оториноларинголог высшей категории Ольга Королькова рассказала, что сохранность слуха зависит от правильного выбора наушников.

«Общая проблема — отсутствие у молодежи культуры при прослушивании музыки, — объяснила эксперт. — Если подать звук не мощнее 50–60 децибелов, уши будут в безопасности. Проблема в том, что большинство наушников-„вкладышей“ опасно. Источник звука находится в миллиметрах от барабанной перепонки и проецирует на нее волну звука. В полости между перепонкой и динамиком наушника развивается слишком большое звуковое давление. Выставленная громкость в 70 децибелов в действительности может приобрести в полости уха эквивалент 130, быть выше почти вдвое».

По словам сурдолога, качественные наушники-«вкладыши» имеют систему шумоподавления и реверса давления. Однако такие модели стоят дороже и при громкости, например, в 135 децибелов все равно не спасут от глухоты. Королькова посоветовала предпочесть им более безопасные накладные наушники. Еще реже слуховой анализатор травмируется из-за акустических колонок.