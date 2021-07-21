Россиянам посоветовали сдать один анализ перед вакцинацией

Перед вакцинацией от коронавируса человеку необходимо сдать анализ крови, чтобы исключить возможные побочные эффекты. Об этом рассказала доктор медицинских наук, иммунолог Наталья Калинина.

Прививку следует делать в здоровом состоянии, при отсутствии воспалительных реакций в организме, отметила специалист в эфире «Радио 1».

«Прививаться можно, если анализ показывает отсутствие воспалительной реакции. Надо обязательно обратить внимание вот на какой показатель: нет ли увеличения числа лейкоцитов. Это первое. Второе — надо обязательно посмотреть, нет ли увеличения эозинофилов и базофилов», — объяснила Калинина.

Эозинофилов должно быть не более 5%, считает специалист, а базофилов — не более 1%. По мнению иммунолога, если один из показателей превышает допустимую норму, то вакцинацию стоит отложить. В некоторых случаях, как добавила Калинина, прививка рекомендована в стационарных условиях.

В России за сутки выявили 23 770 случаев коронавируса. Общее число выявленных больных с начала пандемии стало 6 006 536 человек. В России полным ходом идет масштабная вакцинация. Для части профессий прививка от коронавируса стала обязательной. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести наказание за призывы к отказу от прививки от коронавируса и покупку поддельных QR-кодов и сертификатов.