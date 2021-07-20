Наказание за призыв к отказу от вакцинирования предложили ввести в России

За призывы к отказу от прививки от коронавируса и покупку поддельных QR-кодов и сертификатов надо наказывать. Это повысит ответственность россиян. С таким предложением выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Общественник написал письмо министру юстиции России Константину Чуйченко, в котором поделился своими мыслями по вопросу вакцинирования. По его словам, антипрививочники пропагандируют свои домыслы о якобы вреде вакцин. Петрова «вдвойне обескураживает», что среди таких людей есть и врачи.

«Прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании», — приводит RT текст письма общественника.

Петров также предложил наказывать и тех, кто покупает фейковые сертификаты и QR-коды о вакцинации. Накануне депутат Госдумы Василий Власов написал главе Минтруда РФ Антону Котякову письмо с предложением выплачивать российским пенсионерам по 10 тысяч рублей за прививку от коронавируса.