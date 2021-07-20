Число больных ковидом в России превысило 6 миллионов человек

В России за сутки выявили 23 770 случаев коронавируса. Общее число выявленных больных с начала пандемии стало 6 006 536 человек.

Среди новых случаев у 2511 не было симптомов ковида. Больше всего зараженных за 24 часа выявили в Москве (3188), Подмосковье (2478) и Санкт-Петербурге (1934).

За сутки зафиксировали 784 летальных исхода: больше всего в Москве и Санкт-Петербурге. С учетом этих данных общее число погибших теперь составляет 149 922 человека.

Медики выписали 22 218 человек. В лидерах по этому показателю Москва (7968), Московская область (1947) и Санкт-Петербург (1894). С начала пандемии вирус успешно победили 5 382 213 человек.

Всего в мире, по данным Роспотребнадзора, выявили 190 908 104 заболевших ковидом. Только за последние сутки число зараженных составляет почти полмиллиона человек.

В России полным ходом идет масштабная вакцинация. Для части профессий прививка от коронавируса стала обязательной. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести наказание за призывы к отказу от прививки от коронавируса и покупку поддельных QR-кодов и сертификатов.