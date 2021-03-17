Россиянам рекомендовали не ехать за границу на майские праздники

Майские праздники или отпуск в ближайшее время лучше провести в России. Такую рекомендацию из-за ситуации с коронавирусом дала жителям страны глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мне кажется, планируя свои праздничные дни, майские или если отпуска у кого-то сейчас, лучше все-таки их провести внутри страны», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

При этом она добавила, что шансы на открытие границ с пока еще закрытыми странами не уменьшаются. Поездки могут разрешить, но лучше оставаться внутри страны для собственной безопасности и здоровья. По словам Поповой, в России постоянно отменяют ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.

«Отмена определенных ограничений, безусловно, идет постоянно. И мы все это видим», — заключила глава Роспотребнадзора.

Ранее сотрудники туристического агентства «Интурист» назвали страны, которые в скором времени откроют границы с Россией. По их словам, карантинные меры должны ослабить в Греции и Абу-Даби. Кроме того, турагенты прогнозируют открытие границ Кипра и восстановления авиасообщений с Черногорией.

Греция готова обеспечить выдачу шенгенской визы всем российским туристам, намеренным посетить эту страну, сообщила посол страны в РФ Екатерини Нассику.