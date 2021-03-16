Туроператоры перечислили страны, которые скоро откроют границы с РФ

Представители туристического агентства «Интурист» перечислили страны, которые скоро откроют границы с РФ. По словам экспертов, россияне смогут вернуться к полноценному отдыху за рубежом в ближайшие два-три месяца, написал сайт URA.ru.

Отмечается, что ожидаются ослабления карантинных мер в Греции и в столице ОАЭ Абу-Даби. Также специалисты прогнозируют открытие для граждан России Кипра и восстановления авиасообщений с Черногорией.

Вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Дмитрий Горин уточнил, что идею открыть потоки озвучил министр туризма Испании. Гости смогут посещать Тунис, Доминикану, Мексику и Оман. Путешественники должны будут иметь при себе тест на коронавирус, справку об антителах и о прошедшей вакцинации.