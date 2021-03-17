Греция готова обеспечить выдачу шенгенской визы всем российским туристам, намеренным посетить эту страну, сообщил ТАСС со ссылкой на посла страны в РФ Екатерини Нассику.

«Ответственность за выдачу виз для посещения нашей страны всецело лежит на нашем генконсульстве. <…> Так что мы можем обеспечить выдачу шенгенских виз всем, кто желает посетить нашу страну», — сказала она.

За сутки в Греции выявили 3465 новых случаев инфицирования коронавирусом. 12 из них — на пограничном контроле при въезде в страну. Об этом 17 марта сообщила национальная организация общественного здравоохранения. За сутки до этого было вдвое меньше выявленных случаев инфицирования — 1533​​​.

Общее число выявленных заразившихся с начала пандемии в Греции возросло до 227 247.

Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил ранее, что граница с Россией откроется в середине мая. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то въезд в страну будет возможет уже в начале этого месяца.

Пока же власти Греции продлили действие правил въезда россиян до 22 марта. В страну смогут приезжать до 500 туристов в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус. При этом у путешественников должны быть с собой и другие документы.