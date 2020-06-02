Россиянам пообещали вакцину от коронавируса осенью

Массовую вакцинацию от коронавируса могут начать в России уже этой осенью. А пока это время не наступило, власти призывают учиться жить в существующих рисках.

«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», — объявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге, его цитирует РИА «Новости».

В то же время он призвал «научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция».

В Минобороны России рассказали, что завершили отбор добровольцев на тестирование вакцины против коронавируса. Ее будут испытывать на 50 военных, среди которых пять женщин. Все они прошли предварительное обследование.

Клинические испытания вакцины от коронавируса проведут на базе 48-го ЦНИИ Минобороны РФ. Первая группа добровольцев отправится туда 3 июня.

В России, по информации на 2 июня, выявили больше 423 тысяч случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии. Погибли пять тысяч больных COVID-19.