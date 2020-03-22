    22 марта 2020, 12:42

    Россиянам перечислили способы поддержания иммунитета

    Дарья Бунякова

    Во время пандемии коронавируса важно не забывать следить за своим иммунитетом. Можно принимать витамин C, но он эффективен только для краткосрочного периода. Еще необходимо правильно питаться и соблюдать режим дня.
    Россиянам перечислили способы поддержания иммунитета

    «На отдаленные прогнозы смертельных исходов при заболевании прием витаминов не влияет. Тем не менее, в краткосрочной перспективе можно рекомендовать витамин С», — рассказала главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина в эфире проекта «Будущее России. Национальные проекты».

    Она добавила, что во время карантина нужно проводить дни в обычном режиме. Важно соблюдать привычное время работы, отдыха и сна. «Не задерживайтесь по ночам у компьютера, ложитесь спать и вставайте утром в одно и то же время», — посоветовала Драпкина.

    Когда находишься дома, то снижается физическая активность. Несмотря на это, врач не рекомендовала садиться на диеты. Жесткие ограничения в еде могут вызвать стресс у организма. Лучше полноценно завтракать и обедать. Ограничить порции можно на ужин. Также специалист посоветовала побольше пить теплой и горячей воды.

    Увеличить физические нагрузки можно с помощью упражнений или танцев. Движения под музыку помогут не только держать себя в форме, но и поднять настроение. Положительно влияют на иммунитет и лесные ягоды вместе с шалфеем и ромашкой, пишет RT.

    Ранее «360» рассказывал, как организовать свой день на время карантина так, чтобы быть здоровым и прекрасно себя чувствовать.