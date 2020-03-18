Диетолог назвал продукты, которые защитят от заражения коронавирусом

По оценкам специалистов, продукты не предотвратят заражение коронавирусом и не излечат человека. Тем не менее, некоторые из них повысят иммунитет и подготовят его к сопротивлению инфекции.

Диетолог Альма Палау уточнила, что «адекватный режим питания необходим для укрепления естественной защиты организма». Определенные продукты улучшат реакцию на патогенные микроорганизмы, которые становятся причиной инфекций.

Президент академии Джузеппе Руссолилло пояснил, что необходимо сбалансировать и разнообразить диету. По его словам, в рацион важно добавить фрукты, овощи, цельные зерна, постное мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.

Эксперт посоветовал уделить внимание омега-3 жирным кислотам в рыбе, орехах и оливковом масле, потому что они помогут справиться с воспалением и укрепить иммунитет.