Россиянам объяснили, как есть и не толстеть

Существует несколько способов, которые помогут есть и не толстеть. Ими поделилась кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

По словам специалиста, на появление лишнего веса влияет не только качество и количество потребляемых продуктов.

«Не надо смотреть телевизор, не надо слушать музыку. Только так вы поймете всю прелесть еды, получите вкусовые ощущения, насладитесь качеством еды и получите удовольствие. При этом вы едите медленнее и съедаете ровно столько, сколько нужно», — рассказала она в интервью радиостанции Sputnik.

Врач добавила, что быстрее толстеют люди, которые во время еды отвлекаются на что-то. Также желательно кушать в расслабленном состоянии. Кроме того, не нужно есть стоя или на бегу. Проглатывая большие непережеванные куски, в организме повышается нагрузка на желудочно-кишечный тракт. А еще перекусы на ходу часто приводят к перееданию.

Диетолог ранее рассказал, что интервальное питание с длительными периодами голодания подходит пациентам с определенными особенностями метаболизма и гормональной продукции. Однако оно должно назначаться по показаниям врача.