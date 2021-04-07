Гипертоникам посоветовали не есть вяленое мясо

Страдающим гипертонией рекомендовали исключить из рациона вяленое мясо. Продукт содержит много соли, а ее чрезмерное потребление повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Людям с высоким артериальным давлением нередко советуют соблюдать диету. Она становится одним из элементов лечения, напомнило издание Express.

В пицце, колбасах и вяленом мясе содержание соли высокое. Употребление этих и других продуктов может нарушить солевой баланс в организме: он начинает задерживать жидкость, появляются отеки, а артериальное давление растет.

В медицинском сообществе Action on Salt подчеркнули, что даже деликатесы с маркировкой о низкой концентрации соли порой содержат большое количество натрия. Для гипертоников он опасен.

Снижение потребления соли с 10 до шести граммов в день, заявили специалисты, снижает давление. При этом смертность от инсульта уменьшается на 16%, а от ишемической болезни сердца — на 12%.

Медики посоветовали тщательно следить за своим давлением и регулярно измерять его.