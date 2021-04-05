Диетолог рассказала, кому подходит интервальное питание

Интервальное питание с длительными периодами голодания может подходить пациентам с определенными особенностями метаболизма и гормональной продукции. Оно должно назначаться по показаниям врача, поскольку не является здоровой альтернативой для всех.

Законы, которые лежат в основе здорового оптимального питания, предполагают не менее трех основных приемов пищи и одного-двух перекусов, и это актуально для любого человека, отметила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с РИА «Новости».

«При определенных состояниях врачом могут быть рекомендованы индивидуальный режим питания по результатам комплексной оценки состояния пациента, включая возможность интервального питания. Но именно по рекомендации врача и в индивидуальном порядке», — подчеркнула врач.

По ее словам, как мягкий вариант интервального голодания, можно рассматривать рекомендацию прекратить прием пищи за 2-4 часа до сна.

«Интервальное питание с более длительными периодами голодания должно назначаться по показаниям, оно может подходить пациентам с определенными особенностями метаболизма и гормональной продукции, но его нельзя рассматривать, как здоровую альтернативу для всех и каждого», — отметила Стародубова.

Быстро похудеть чрезвычайно трудно — на это есть разные причины. К тому же темпы сбрасывания лишних килограммов у всех разные. А желание сесть на модную диету, например интервальное голодание, не всегда признак успешного похудения. Это же не снотворное, чтобы всем одинаково помогало. Обо всем этом «360» рассказал диетолог, доктор медицинских наук, научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург.