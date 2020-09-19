Россиян призвали беречь себя до начала вакцинации от коронавируса

Он подчеркнул, что сегодня бремя от инфекции еще действует и каждый должен беречь себя и действовать согласно введенным правилам.

«Нам очень важно создать определенный временной промежуток, чтобы когда мы начнем полномасштабную вакцинацию, когда мы все получим защиту, до этого времени понести минимальные потери для здоровья каждого из нас», — сказал министр.

Вакцину «Спутник V» разработали в Институте имени Гамалеи. Это первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса. Сейчас он проходит пострегистрационные исследования. В испытаниях участвуют 40 тысяч человек.

Руководитель Института имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявлял, что большая часть граждан России сможет получить прививку от коронавируса в течение 9-12 месяцев.

Он пояснил, что исходит из возможности производств, где изготавливается препарат. По словам Гинцбурга, вакцина позволяет выработать в организме достаточное количество антител для противостояния коронавирусу. Такие данные показали анализы добровольцев, которые принимали участие в испытаниях до регистрации.

Минздрав назвал группы, которые могут получить прививку в приоритетном порядке. Это медики, учителя, полицейские, сотрудники торговли, предприятий общественного питания, студенты, призывники и другие. Вакцина ставится в два этапа с разницей в три недели. Укол делают в мышцу плеча или бедра. Перед процедурой пациента осматривают врачи. При повышенной температуре вакцинацию не проводят.