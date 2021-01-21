Попова заявила об удачном моменте для вакцинации россиян от коронавируса

Она подчеркнула, что о полной защите россиян от коронавируса можно говорить тогда, когда прививку получит не менее 60% взрослого населения.

«Сейчас самое время сделать прививку, потому что эпидпроцесс идет на спад, и чтобы не допустить дальнейшего его развития, конечно же, нужно привиться максимально быстро. Это нужно сделать обязательно», — подчеркнула Попова.

Она призвала не ждать другого удачного случая, а записаться на прививку.

Масштабная вакцинация в России по поручению президента Владимира Путина началась 18 января. Гражданам доступны препараты «Sputnik V» и разработанный в Центре имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» производства Центра «Вектор».

В Московской области вакцинацию можно пройти в любом из 93 открытых медицинских пунктов. Кроме того, для удобства граждан в торговых центрах региона открыли 10 мобильных пунктов, где можно поставить прививку. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в ближайшее время их количество увеличится.

Сделать прививку в мобильном пункте можно без предварительной записи. При этом необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС. Через 21 день потребуется сделать вторую прививку. В пункте вакцинации предложат место и время для записи. Всего прививки от коронавируса в Московской области сделали уже 40 тысяч жителей.