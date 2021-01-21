Глава Москвоской области отметил, что вакцинация в регионе идет активно — привито уже около 40 тысяч человек.

«Мы видим значительное снижение выявленных случаев при таком же большом количестве ПЦР-тестов — 35-37 тысяч мы делаем в день, за последний месяц на 30% упала выявляемость. […] Приступаем к сворачиванию коек: у нас было порядка 19 тысяч коек, с 25 января мы каждую неделю планируем закрывать по 2,5-3 тысячи коек», — сказал Воробьев.

Жители Подмосковья теперь могут поставить прививку от коронавируса, не отвлекаясь от рабочего процесса. В регионе начали работать передвижные пункты вакцинации. Они приезжают на производства, в школы и прививают сотрудников.

Для того, чтобы поставить прививку на работе, необходимо заранее записаться, а также согласовать процедуру с начальством. Если нет такой возможности, то сделать прививку от COVID-19 можно без записи в торговых центрах. Там на весь процесс уйдет не более 10 минут.

Подмосковье вошло в число лидеров по качеству организации вакцинации от коронавируса. В числе лидеров также Москва, Белгородская и Сахалинская области. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, власти всех этих регионов провели хорошую организационную работу для того, чтобы жители могли записаться через сайт госуслуг для получения прививки.