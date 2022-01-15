Россия предоставила ВОЗ всю документацию по «Спутнику V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю документацию по вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Фонд прямых инвестиций предоставил всю документацию, которая требовалась», — сообщила она.

В конце декабря 2021 года директор по регулированию и переквалифиации ВОЗ Роджерио Гаспар сообщал, что организация рассчитывает, что все документы по вакцине «Спутник V» будут направлены в ВОЗ до конца января 2022 года. Инспекцию на месте производства вакцины организация готова провести в феврале 2022 года.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал «Спутник V» эффективным препаратом против штамма «омикрон» коронавируса.

В свою очередь врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов предсказал подъем заболеваемости до 100 тысяч человек в день в России при распространении штамма коронавируса «омикрон». Ситуация потребует дополнительных ограничений.