России предсказали шестизначные цифры заразившихся при «омикроне» ежедневно

Подъем заболеваемости до 100 тысяч человек в день может произойти в России при распространении штамма коронавируса «омикрон». Ситуация потребует дополнительных ограничений.

Прогноз в беседе с Ura.ru сделал врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов. Резкий рост заражений он связал с коротким инкубационным периодом штамма и его заразностью.

«Если при „дельте“ на пике в России была 41 000 заражений, то здесь ожидается, как минимум, шестизначная цифра — 100 тысяч, а может быть, и больше», — подчеркнул эпидемиолог.

Молекулярный биолог Максим Скулачев предположил, что до 100 тысяч в день вырастет число заражений только в Москве. Он ожидает роста заболеваемости уже на следующей неделе.

«На следующей неделе или через неделю, я думаю, мы увидим шестизначные цифры зараженных — 100, 200, 300 тысяч в день. Было бы большой удачей, если бы, например, в Москве было меньше 100 тысяч в день», — сказал специалист.

При этом эксперт выразил надежду, что локдаун в стране не введут. В больницы, по его словам, в основном попадут те, у кого нет иммунитета к коронавирусу. Опыт других стран показывает, что вакцинированные среди госпитализированных составляют лишь небольшой процент.

«У нас только что была вспышка „дельты“, и я надеюсь, что все будет не так страшно, и ужасных локдаунов вводить не придется», — заметил Скулачев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых людей быть осторожными на фоне распространения «омикрона».