Глава РФПИ назвал «Спутник V» эффективным против штамма «омикрон»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает хорошую нейтрализацию штамма «омикрон». Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его слова приведены в Twitter вакцины «Спутник V».

«Мы должны убедиться, что вакцина работает против текущих и будущих мутаций. В этом отношении платформа «Спутник V» работает очень хорошо, демонстрируя хорошую нейтрализацию омикрон-штамма», — сказал Дмитриев в интервью телекомпании Би-би-си.

По словам Дмитриева, бустерные вакцины, такие как «Спутник Лайт», а также комбинации существующих вакцин крайне важны для борьбы с новыми мутациями коронавируса.

На сегодняшний день полную вакцинацию прошли 76 520 849 человек. Коллективный иммунитет в России составляет 63,7%.

Ранее стало известно, что резкий рост случаев ковида за сутки зафиксировали в России. Лидерами по числу новых случаев заражения коронавирусом по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. А наименьшее число случаев ковида выявили в Чукотском и Ненецком административных округах — пять и шесть соответственно.