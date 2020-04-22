    22 апреля 2020, 14:57

    Россия начнет испытывать сразу 5 препаратов от коронавируса

    Эля Данилюк

    В России готовы к испытаниям сразу пять препаратов против вируса, в ближайшее время зарегистрируют еще четыре вакцины. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщило РИА «Новости».

    «Клинические испытания проводятся в федеральных клиниках по пяти лекарственным препаратам, в том числе это отечественные препараты», — сказал Мурашко на заседании Президиума координационного совета при правительстве с главами субъектов.

    По его словам, уже есть обнадеживающие результаты испытаний вакцин. Сейчас решают вопрос, как ускорить процесс производства и регистрации препаратов.

    Ранее Владимир Путин заявил, что важно не только создать вакцину, но и суметь произвести ее в нужных объемах. «Об этом, конечно, нужно позаботиться уже сейчас. Сейчас надо заниматься подготовкой к процессам производства. <…> Надеюсь, соответствующим образом работа будет выстроена», — сказал глава государства.

    Накануне в Минздраве сообщили, что клинически испытывать препарат могут начать ориентировочно 1 июня, но эта дата может меняться.